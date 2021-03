Conferenza stampa Mihajlovic: «Tante assenze. Un onore andare a Sanremo» (Di sabato 6 marzo 2021) Sinisa Mihajlovic parla alla vigilia della gara contro il Napoli e torna anche sulla sua performance a Sanremo: ecco le sue parole Sinisa Mihajlovic parla alla vigilia della gara contro il Napoli. Le parole in Conferenza stampa. IL MOMENTO – «Contro il Cagliari ero più deluso che arrabbiato… Può darsi che ci manchi continuità, abbiamo tanti giovani e può succedere di avere alti e bassi. Tre giorni prima abbiamo giocato con la Lazio e siamo stati superiori, poi tre giorni dopo abbiamo giocato con una squadra buona, ma non ai livelli della Lazio e non siamo riusciti a ripeterci… Dobbiamo crescere dal punto di vista della continuità, ci stiamo lavorando su. L’atteggiamento mentale non dovremmo mai sbagliarlo. Ci vuole pazienza, siamo qua da due anni e più o meno nei momenti in cui c’è stato bisogno di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Sinisaparla alla vigilia della gara contro il Napoli e torna anche sulla sua performance a: ecco le sue parole Sinisaparla alla vigilia della gara contro il Napoli. Le parole in. IL MOMENTO – «Contro il Cagliari ero più deluso che arrabbiato… Può darsi che ci manchi continuità, abbiamo tanti giovani e può succedere di avere alti e bassi. Tre giorni prima abbiamo giocato con la Lazio e siamo stati superiori, poi tre giorni dopo abbiamo giocato con una squadra buona, ma non ai livelli della Lazio e non siamo riusciti a ripeterci… Dobbiamo crescere dal punto di vista della continuità, ci stiamo lavorando su. L’atteggiamento mentale non dovremmo mai sbagliarlo. Ci vuole pazienza, siamo qua da due anni e più o meno nei momenti in cui c’è stato bisogno di ...

