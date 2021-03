Conferenza stampa Juric: «Il Milan mi piace. Orsato? Non ci penso» (Di sabato 6 marzo 2021) Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato alla vigilia della gara contro il Milan: ecco le dichiarazioni del tecnico degli scaligeri Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. COSA SERVE CONTRO IL Milan – «Il Milan ha vinto a Roma, poi ha pareggiato con l’Udinese, che non è mai facile da battere perché si chiude molto bene. A me il Milan piace molto, sia nella scelta dei giocatori che hanno preso, dinamici, tecnici e di corsa. Poi ho un debole per Pioli, è uno che ti viene voglia di tifare. Domani dobbiamo andare oltre, a Benevento abbiamo commesso errori che non sono stati puniti. Dovremo fare una partita perfetta». Orsato – «Non ricordavo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Ivan, tecnico del Verona, ha parlato alla vigilia della gara contro il: ecco le dichiarazioni del tecnico degli scaligeri Ivan, tecnico del Verona, ha parlato inalla vigilia della gara contro il. COSA SERVE CONTRO IL– «Ilha vinto a Roma, poi ha pareggiato con l’Udinese, che non è mai facile da battere perché si chiude molto bene. A me ilmolto, sia nella scelta dei giocatori che hanno preso, dinamici, tecnici e di corsa. Poi ho un debole per Pioli, è uno che ti viene voglia di tifare. Domani dobbiamo andare oltre, a Benevento abbiamo commesso errori che non sono stati puniti. Dovremo fare una partita perfetta».– «Non ricordavo ...

