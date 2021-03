Conferenza stampa D’Aversa: «Inter? Sconfitta che ci è servita tanto» (Di sabato 6 marzo 2021) Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni del tecnico dei ducali Roberto D’Aversa ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina. COSA RESTA DELLA GARA CONTRO L’Inter – «Magari avessimo pareggiato! A volte le sconfitte possono servire più di un risultato positivo, perché se ragioniamo sui pari contro Udinese e Spezia sono stati più due occasioni perse. La prestazione ti fa ragionare in maniera positiva quando poi affronti le 13 partite con le stesse qualità che abbiamo messo giovedì contro la prima, limitando qualche errore che ci sta danneggiando. La squadra sta crescendo fisicamente e nel concretizzare, anche se dobbiamo migliorare perché ci sono state occasioni in cui potevamo fare gol e non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Roberto, tecnico del Parma, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni del tecnico dei ducali Robertoha parlato inalla vigilia della gara contro la Fiorentina. COSA RESTA DELLA GARA CONTRO L’– «Magari avessimo pareggiato! A volte le sconfitte possono servire più di un risultato positivo, perché se ragioniamo sui pari contro Udinese e Spezia sono stati più due occasioni perse. La prestazione ti fa ragionare in maniera positiva quando poi affronti le 13 partite con le stesse qualità che abbiamo messo giovedì contro la prima, limitando qualche errore che ci sta danneggiando. La squadra sta crescendo fisicamente e nel concretizzare, anche se dobbiamo migliorare perché ci sono state occasioni in cui potevamo fare gol e non ...

