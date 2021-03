“Condizioni disumane e offensive, ecco perché non ho lasciato Bose”: parla Enzo Bianchi (Di sabato 6 marzo 2021) “Dall’inizio di febbraio, ho ricominciato la ricerca di una dimora in cui poter vivere la vita monastica e praticare l’ospitalità come sempre ho fatto tutta la mia vita a Bose: alla mia vocazione non intendo rinunciare. Non ho nulla in più da comunicare almeno per ora. Giudicate voi! Di quanto qui scritto sono disposto a mostrare i documenti che lo provano”. Sono le parole finali del lungo comunicato che Enzo Bianchi, il fondatore della comunità di Bose, ha pubblicato nel tardo pomeriggio di oggi sul suo blog. Una frase che non lascia spazio ad equivoci: Bianchi ed altri fratelli e sorelle daranno vita ad una nuova realtà. L’ex priore, 79 anni il 3 marzo scorso, dopo mesi è tornato a “parlare” attraverso una nota dal titolo: “Silenzio sì, assenso alla mEnzogna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) “Dall’inizio di febbraio, ho ricominciato la ricerca di una dimora in cui poter vivere la vita monastica e praticare l’ospitalità come sempre ho fatto tutta la mia vita a: alla mia vocazione non intendo rinunciare. Non ho nulla in più da comunicare almeno per ora. Giudicate voi! Di quanto qui scritto sono disposto a mostrare i documenti che lo provano”. Sono le parole finali del lungo comunicato che, il fondatore della comunità di, ha pubblicato nel tardo pomeriggio di oggi sul suo blog. Una frase che non lascia spazio ad equivoci:ed altri fratelli e sorelle daranno vita ad una nuova realtà. L’ex priore, 79 anni il 3 marzo scorso, dopo mesi è tornato a “re” attraverso una nota dal titolo: “Silenzio sì, assenso alla mgna ...

Advertising

alexcorlazzoli : “Condizioni disumane e offensive, ecco perché non ho lasciato Bose”: parla Enzo Bianchi - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: “Condizioni disumane e offensive, ecco perché non ho lasciato Bose”: parla Enzo Bianchi - fattoquotidiano : “Condizioni disumane e offensive, ecco perché non ho lasciato Bose”: parla Enzo Bianchi - jeffb84 : @GiovaAlbanese Un bel ricorso dei tesserati alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per condizioni di lavoro disumane? - NicolaBalice : @GiovaAlbanese Evidentemente è un termine a cui riconosciamo un significato diverso. Le condizioni disumane sono altre... -