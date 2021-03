Comunque vada (male) sarà un successo - (Di sabato 6 marzo 2021) Paolo Giordano In un anno è cambiato tutto ma la polemica sugli ascolti no. Quella rimane. Signore e signori, va ora in onda il battibecco tra indignati e catastrofisti, tra benaltristi e polemisti a qualsiasi costo. In un anno è cambiato tutto ma la polemica sugli ascolti no. Quella rimane. Signore e signori, va ora in onda il battibecco tra indignati e catastrofisti, tra benaltristi e polemisti a qualsiasi costo. Il Festival quest'anno ha perso punti di share televisivi e milioni di telespettatori, è vero. Ogni tanto capita, è fisiologico e in tempi normali ci si diverte con le polemiche. Ma stavolta Sanremo va bene anche se va male. Comunque vada è un successo che sia successo. I dati di ascolto sono relativizzati da altri dati (leggasi bollettini quotidiani) e quindi, a patto che il ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Paolo Giordano In un anno è cambiato tutto ma la polemica sugli ascolti no. Quella rimane. Signore e signori, va ora in onda il battibecco tra indignati e catastrofisti, tra benaltristi e polemisti a qualsiasi costo. In un anno è cambiato tutto ma la polemica sugli ascolti no. Quella rimane. Signore e signori, va ora in onda il battibecco tra indignati e catastrofisti, tra benaltristi e polemisti a qualsiasi costo. Il Festival quest'anno ha perso punti di share televisivi e milioni di telespettatori, è vero. Ogni tanto capita, è fisiologico e in tempi normali ci si diverte con le polemiche. Ma stavolta Sanremo va bene anche se vaè unche sia. I dati di ascolto sono relativizzati da altri dati (leggasi bollettini quotidiani) e quindi, a patto che il ...

