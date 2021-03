Come disegni una spirale? Scopri cosa rivela sulla tua personalità (Di sabato 6 marzo 2021) Il modo in cui disegni una spirale può rivelare moltissime informazioni sulla tua personalità, Scopri cosa rivela di te. In che modo disegni una spirale? da dove parti? dal centro oppure dalle estremità? Prova a prendere un foglio e a disegnarne una e analizza il risultato. Test: dimmi Come disegni una spirale e ti dirò L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 6 marzo 2021) Il modo in cuiunapuòre moltissime informazionituadi te. In che modouna? da dove parti? dal centro oppure dalle estremità? Prova a prendere un foglio e a disegnarne una e analizza il risultato. Test: dimmiunae ti dirò L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

lightningigi : Piani di oggi : finire primo volume di blue piriod e lavorare sui disegni che ho lasciato in sospeso Lo uso come pr… - _pinwheelsroad : Non avrei mai pensato che mi sarei appassionata così tanto a una serie tv come Hannibal. È intrigante e interessant… - infjshey : RT @carolin05107782: D: per me sei tu che disegni la tua vita, che puoi costruire, sei tu che disegni la tua vita. Tu puoi disegnare la tua… - official_dgh : ? ? ? ?` ????????????????`' ?´ CLUB DELL'ARTE ?? Come previsto, oggi è la scadenza per i disegni a tema… - 160819gessbts7 : Trovate qualcuno che vi disegni l'amore come ha fatto lui... I purple u too Jk ?? -