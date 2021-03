Colapesce e Dimartino lanciano un appello a Chiara Ferragni Ma anche a Cristiano Ronaldo e Kim Kardashian | ecco cosa gli chiedono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021) Continua il divertentesocial diper chiedere un aiuto a chi vota da casa. “Vittime” di questo siparietto sono diversi vip italiani e non solo. Tra questi: “Ciao, se ci puoi aiutare stasera con il televoto.. magari fai votare qualcuno. Grazie, a noi Ibrahimovic non hai convinto del tutto.”. MaKanye West e Kim: “Sappiamo che per voi non è un periodo bellissimo (hanno divorziato da poco, ndr) ma abbiamo bisogno del vostro aiuto”. Il web impazzisce e tra i tanti apprezzamentiquello della collega Gaia,lei in gara al Festival di Sanremo 2021, la quale ha detto: “Vorrei ...