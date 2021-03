Cinque interisti indagati per un pestaggio. La vittima, milanista, non ha denunciato (Di sabato 6 marzo 2021) L’edizione milanese del Corriere della Sera torna sull’aggressione a un tifoso del Milan nel giorno del derby. E informa che sono Cinque gli indagati. Cinque interisti sono indagati dopo la ricostruzione da parte della polizia del «vile pestaggio» avvenuto in viale Caprilli prima dell’ultimo derby ai danni di un 25enne milanista e ricostruito grazie ai video dei residenti. Non un’azione organizzata, ma un assalto nato per caso dopo il furto di una bandiera del Milan da parte di alcuni tifosi e sfociato in un violentissimo pestaggio a un supporter rossonero. Protagonisti Cinque tifosi nerazzurri, ma solo tre sono assidui frequentatori della Curva Nord anche se non farebbero parte di alcun gruppo ultrà specifico. La Digos ha perquisito ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) L’edizione milanese del Corriere della Sera torna sull’aggressione a un tifoso del Milan nel giorno del derby. E informa che sonoglisonodopo la ricostruzione da parte della polizia del «vile» avvenuto in viale Caprilli prima dell’ultimo derby ai danni di un 25ennee ricostruito grazie ai video dei residenti. Non un’azione organizzata, ma un assalto nato per caso dopo il furto di una bandiera del Milan da parte di alcuni tifosi e sfociato in un violentissimoa un supporter rossonero. Protagonistitifosi nerazzurri, ma solo tre sono assidui frequentatori della Curva Nord anche se non farebbero parte di alcun gruppo ultrà specifico. La Digos ha perquisito ...

