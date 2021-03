Cina: Cnn, Pechino ha più navi militari degli Usa (2) (Di sabato 6 marzo 2021) (Adnkronos) - Se dal punto di vista della quantità di navi gli Stati Uniti hanno perso il primato, la Us Navy rimane prima per numero di truppe (oltre 330mila uomini contro i 250mila dei cinesi). Inoltre le navi militari americane hanno un maggior tonnellaggio, con una maggior capacità di lancio di missili da crociera (9mila rampe di lancio contro le mille di Pechino), Infine gli americani dispongono di 50 sottomarini nucleari, mentre i cinesi ne hanno solo sette su un totale di 62. La Cina ha un vantaggio per quanto riguarda unità navali costiere più agili, funzionali alla sua politica di egemonia nel mar Meridionale cinese, che vede Pechino impegnata in diverse dispute territoriali per il controllo di isolotti strategici. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) (Adnkronos) - Se dal punto di vista della quantità digli Stati Uniti hanno perso il primato, la Us Navy rimane prima per numero di truppe (oltre 330mila uomini contro i 250mila dei cinesi). Inoltre leamericane hanno un maggior tonnellaggio, con una maggior capacità di lancio di missili da crociera (9mila rampe di lancio contro le mille di), Infine gli americani dispongono di 50 sottomarini nucleari, mentre i cinesi ne hanno solo sette su un totale di 62. Laha un vantaggio per quanto riguarda unità navali costiere più agili, funzionali alla sua politica di egemonia nel mar Meridionale cinese, che vedeimpegnata in diverse dispute territoriali per il controllo di isolotti strategici.

