"Ci vuole cultura per farlo". Amadeus e Fiorello si vestono così? Spunta l'ipotesi-querela, chi non ha preso bene lo sketch (Di sabato 6 marzo 2021) Joe Squillo un fiume in piena. La cantante non ha preso bene lo sketch andato in onda al festival di Sanremo 2021 sulle note della canzone Siamo Donne. "Tutto banalizzato, alla Rai chiedo un festival 2022 a gruppo di donne", ha tuonato contro Amadeus e Fiorello. “Se si vestivano da drag queen almeno sarebbe stato uno spettacolo, non basta una parrucca per cantare quella canzone, per cantare quella canzone ci vuole cultura. Con quella canzone abbiamo lasciato un segno, abbiamo fatto la storia, ma la storia si rispetta. Quella sera di 30 anni fa raggiungemmo un record di ascolti di 17 milioni di spettatori, non so chi altro lo abbia fatto". Una vera e propria frecciatina ai bassi ascolti registrati fino ad oggi dalla kermesse. La stessa Squillo non si dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Joe Squillo un fiume in piena. La cantante non haloandato in onda al festival di Sanremo 2021 sulle note della canzone Siamo Donne. "Tutto banalizzato, alla Rai chiedo un festival 2022 a gruppo di donne", ha tuonato contro. “Se si vestivano da drag queen almeno sarebbe stato uno spettacolo, non basta una parrucca per cantare quella canzone, per cantare quella canzone ci. Con quella canzone abbiamo lasciato un segno, abbiamo fatto la storia, ma la storia si rispetta. Quella sera di 30 anni fa raggiungemmo un record di ascolti di 17 milioni di spettatori, non so chi altro lo abbia fatto". Una vera e propria frecciatina ai bassi ascolti registrati fino ad oggi dalla kermesse. La stessa Squillo non si dice ...

Advertising

cdonetto : @tommaso_zorzi Le uniche due belle interviste, la tua è quella di Stefania. Gli altri non sono in grado. Ci vuole c… - ChiaraBaldi86 : @mchicco Il punto è che «come je pare» non è in realtà tanto una scelta perché è il frutto di una cultura che vuole… - michela75981263 : #gregorelli menomale che ho votato Tommaso , almeno ho speso bene il mio tempo , e ha vinto anche la cultura ????????????… - tiber_h : Ecco a che Landini vuole lo ius culturale e la Boldrini che dice che dobbiamo imparare di questa cultura di Merda e… - tvenxx : 3° ci vuole un minimo di cultura ..... Motivo per cui #SalviniPagliaccio non potrà mai iscriversi ....… -