Chiesto l'ergastolo per i due americani che hanno ucciso il vice - brigadiere Cerciello (Di sabato 6 marzo 2021) Sono state richieste dalla Procura di Roma due condanne all'ergastolo per gli americani Finnegan Lee Elder e Gabriele Natale Hjorth, accusati di concorso in omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri ... Leggi su globalist (Di sabato 6 marzo 2021) Sono state richieste dalla Procura di Roma due condanne all'per gliFinnegan Lee Elder e Gabriele Natale Hjorth, accusati di concorso in omicidio deldei carabinieri ...

rtl1025 : ?? La Procura di #Roma ha chiesto due condanne all'#ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriele Natale Hjorth ac… - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: La pm Calabretta ha chiesto l'ergastolo per i due killer del carabiniere Mario Cerciello Rega: 'Attacco sproporzionato e mi… - Margi624 : Chiesto l ergastolo x gli assassini di Mario Cercello Rega. Spero buttino via la chiave - LaurusRobuffo : ??Omicidio Cerciello, la procura ha oggi chiesto l'ergastolo per Elder e Hjorth. ??Per capire le regole di un proce… - Assuntacarmenc2 : RT @ilgiornale: La pm Calabretta ha chiesto l'ergastolo per i due killer del carabiniere Mario Cerciello Rega: 'Attacco sproporzionato e mi… -