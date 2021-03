Chiesa: Il pari di Verona ha cambiato la Juve (Di domenica 7 marzo 2021) TORINO - " Abbiamo fatto una grande partita dopo il gol che abbiamo concesso, che è stato un errore nostro, ci può stare, però abbiamo dimostrato di avere cuore, voglia, grinta e dopo oggi penso che ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 marzo 2021) TORINO - " Abbiamo fatto una grande partita dopo il gol che abbiamo concesso, che è stato un errore nostro, ci può stare, però abbiamo dimostrato di avere cuore, voglia, grinta e dopo oggi penso che ...

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @chiesadimilano: Le @ACLIMilanoeMB formano le #donne alla #politica. In un periodo di generale disinteresse ai temi delle pari opportun… - dcalpirela : @ferraralberto @coccinella53 Con queste bellissime parole che rappresentano la 'Donna', mi domando perchè la Chiesa… - FeluchiPaola : RT @chiesadimilano: Le @ACLIMilanoeMB formano le #donne alla #politica. In un periodo di generale disinteresse ai temi delle pari opportun… - chiesadimilano : Le @ACLIMilanoeMB formano le #donne alla #politica. In un periodo di generale disinteresse ai temi delle pari oppo… - O_Rigoli : @UtherPe1 Il signore in bianco è sempre quello a capo del sistema meno ladies friendly della terra? A meno di esse… -