Chiesa | “Daremo battaglia fino alla fine Dopo Verona ci è scattato qualcosa”

(Di sabato 6 marzo 2021) Federico, esterno della Juventus, ha commentato così la vittoria con la Lazio ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto una grande partitail gol concesso, su errore nostro che ci può stare. Con oggi, oggi siamo stati determinati, soprattutto in fase difensiva.il pari dici è, d’ora in poi è una finale ogni partita, da Champions a campionato”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

però abbiamo dimostrato di avere cuore, voglia, grinta e dopo oggi penso che daremo battaglia ... Federico Chiesa, grande protagonista nel successo della Juventus contro la Lazio, commenta il 3 - 1 ... Ed è su questo che si sofferma: 'Abbiamo fatto una grande partita dopo il gol che abbiamo ... Con oggi abbiamo dimostrato che daremo battaglia fino alla fine. Il pareggio di Verona ci stava molto ... "Ci è scattato qualcosa nella testa. Pirlo è stato chiaro: sono tutte finali", le parole dell'esterno ex Fiorentina ...