Chiara Ferragni sceglie il vincitore di Sanremo | Fedez al centro dell’attenzione

Advertising

vogue_italia : Chiara Ferragni ha disegnato la sua nuova collezione di occhiali da sole, disponibile esclusivamente da Salmoiraghi… - PasqualeMarro : #LoredanaBertè e il video con #ChiaraFerragni incinta - GiolaGolia : RT @therealengie: Chiara Ferragni con i cartonati di Fedez e Margherita sta dicendo “vota il codice 11” e noi muti procediamo #Sanremo202… - GiolaGolia : RT @labiosdefresa00: l'ho già detto che voglio rinascere Chiara ferragni? No perché sta guardando il marito in TV mangiando patatine e dol… - GiolaGolia : RT @__allaround: MA CHIARA FERRAGNI CON I CARTONATI DI FEDEZ E FRANCESCA? RIANIMATEMI -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Appello lanciato a 23 milioni di follower:fa il tifo da casa per il marito Fedez in gara al festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin. "Votate tutti Fede e Francesca mandando un sms al 4754751 con il codice 11", ...Fedez a Sanremo sta avendo grandissime soddisfazioni. Tra queste anche le reazioni del piccolo Leone, figlio die Fedez, che in una tenera clip su Istagram, prima della finale, conquista davvero tutti. Unimamme, ormai mancano davvero poche ore alla quinta serata di questo Sanremo 2021, il ...Sta per finire anche la settantunesima edizione del Festival di Sanremo: ecco come Chiara Ferragni potrebbe scegliere il vincitore. Sta per concludersi la settantunesima edizione del Festival di ...Chiara Ferragni chiede ai follower di votare in massa Fedez. Poi l'annuncio di Leone: «Votate papà». Stasera, per la finale del Festival di Sanremo, viene aperto ...