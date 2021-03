Chiara Ferragni rivela un indizio sul nome della figlia, ecco quale (Di sabato 6 marzo 2021) Chiara Ferragni è in dolce attesa di una femmina, nelle ultime ore ha lanciato un indizio sul nome della figlia, ecco di cosa si tratta Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio e una delle domande più in voga del momento riguarda proprio il nome della futura bambina. Durante il Festival di Sanremo, Fedez si è esibito insieme a Francesca Michielin, il marito della Ferragni per l’importante occasione ha indossato un bellissimo abito di Versace, ovviamente gli utenti sul web sempre molto attenti, non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio sul suo vestito. Ebbene è stato proprio Fedez a rivelare inizialmente ... Leggi su formatonews (Di sabato 6 marzo 2021)è in dolce attesa di una femmina, nelle ultime ore ha lanciato unsuldi cosa si trattaè incinta del secondo figlio e una delle domande più in voga del momento riguarda proprio ilfutura bambina. Durante il Festival di Sanremo, Fedez si è esibito insieme a Francesca Michielin, il maritoper l’importante occasione ha indossato un bellissimo abito di Versace, ovviamente gli utenti sul web sempre molto attenti, non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio sul suo vestito. Ebbene è stato proprio Fedez are inizialmente ...

Advertising

vogue_italia : Chiara Ferragni ha disegnato la sua nuova collezione di occhiali da sole, disponibile esclusivamente da Salmoiraghi… - tossikogds : sto andando a comprare l’uovo di chiara ferragni voi tutto bene - Noninfluente : RT @Luci_Lucia_: Voglio l'uovo di Chiara Ferragni. Quasi sicuramente non lo comprerò - Luci_Lucia_ : Voglio l'uovo di Chiara Ferragni. Quasi sicuramente non lo comprerò - Giugy_88 : RT @iitslara_: Non io che piango come una cretina dopo aver visto il video di Leone che urla 'questo è il mio papà'. Penso che Chiara Ferr… -