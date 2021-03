Chiara Ferragni in clinica per esami medici | “Giorno di controlli”

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 6 marzo 2021), ormai al nono mese, ha pubblicato una storia che riguarda proprio la futura new entry di casa Ferragnez. Il post diIn una stories pubblicata sul suo account Instagram ufficiale – seguito da oltre 22 milioni di followers –ha mostrato uno degli ultimiprima del parto. La secondogenita di casa Ferragnez, infatti, è attesa a settimane. Mentre Fedez è impegnato insieme a Francesca Michielin al Festival di Sanremo 2021,ha mostrato anche una bellissima ecografia della piccola. L’influencer più nota dei social, in queste sere, sta supportando suo marito in compagnia di Leone dalla casa di Milano della coppia. Per ovvi motivi,non ha potuto ...