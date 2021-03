"Chi si crede di essere?". Achille Lauro, la clamorosa rivolta in Rai: a Sanremo gira una (bruttissima) voce (Di sabato 6 marzo 2021) "Ma chi si crede di essere?". Sulla carta, e ufficialmente, Achille Lauro è il valore aggiunto del Festival di Sanremo 2021, piazzato strategicamente nei momenti di maggior ascolto e "pompato" sapientemente da Amadeus e Fiorello. I suoi "quadri artistici" dovrebbero dare una visione musicale e sociologica all'Italia dell'era Covid. Tutto molto bello, ma il trap-rocker avrebbe commesso un grave errore nella "gestione umana" del Festival. Secondo un indiscreto di Dagospia. "gli inviati dei contenitori Rai le hanno provate tutte ma hanno faticano tanto, troppo, con Achille Lauro. Blindato dallo staff, qualche saluto al volo ma nessuna concezione. Niente interviste. E gli inviati dei programmi non l'hanno presa bene". Per lui, dunque, userebbero spesso la formula canonica ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) "Ma chi sidi?". Sulla carta, e ufficialmente,è il valore aggiunto del Festival di2021, piazzato strategicamente nei momenti di maggior ascolto e "pompato" sapientemente da Amadeus e Fiorello. I suoi "quadri artistici" dovrebbero dare una visione musicale e sociologica all'Italia dell'era Covid. Tutto molto bello, ma il trap-rocker avrebbe commesso un grave errore nella "gestione umana" del Festival. Secondo un indiscreto di Dagospia. "gli inviati dei contenitori Rai le hanno provate tutte ma hanno faticano tanto, troppo, con. Blindato dallo staff, qualche saluto al volo ma nessuna concezione. Niente interviste. E gli inviati dei programmi non l'hanno presa bene". Per lui, dunque, userebbero spesso la formula canonica ...

