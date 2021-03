Chi ha vinto Sanremo Giovani 2021: la classifica delle Nuove Proposte (Di sabato 6 marzo 2021) Chi ha vinto Sanremo Giovani 2021? Trepidazione finita per le Nuove Proposte in gara alla 71esima edizione del festival. La serata di ieri, venerdì 5 marzo, ha come di consueto proclamato il vincitore della sezione dedicata agli artisti al debutto sul palco dell’Ariston. Partiti in otto, sono giunti in finale in quattro, dopo le eliminazioni delle prime due serate. Giunti a Sanremo con una valigia carica di aspettative, i Giovani delle Nuove Proposte hanno conosciuto ieri – dopo la seconda esibizione nell’ambito teatro – il loro destino. Quattro gli aspiranti vincitori: Wrongonyou che a Sanremo 2021 ha portato la sua Lezioni di Volo; Davide ... Leggi su urbanpost (Di sabato 6 marzo 2021) Chi ha? Trepidazione finita per lein gara alla 71esima edizione del festival. La serata di ieri, venerdì 5 marzo, ha come di consueto proclamato il vincitore della sezione dedicata agli artisti al debutto sul palco dell’Ariston. Partiti in otto, sono giunti in finale in quattro, dopo le eliminazioniprime due serate. Giunti acon una valigia carica di aspettative, ihanno conosciuto ieri – dopo la seconda esibizione nell’ambito teatro – il loro destino. Quattro gli aspiranti vincitori: Wrongonyou che aha portato la sua Lezioni di Volo; Davide ...

Advertising

lucianonobili : “Ho vinto in tribunale, ma sono uno sportivo: voglio vincere correndo”. Viva chi si rialza dopo un errore e non sme… - Juls_1929 : RT @fuoridallhype_: Tommaso Zorzi non solo ha vinto il gf, ma ha allo stesso tempo triggerato qualche fandom e conduttore. Chi come lui ?… - ax_ax1967 : @AuroraFantin Tranquilla, dopo qualche giorno cade tutto nell'oblio e dopo qualche mese non si ricorda nemmeno chi… - pinksbitti : @Giusydar Ed è per questo che oggi si vota e chi ascolta attivamente può cambiare le carte in tavola. Comunque non… - Ire_Lica : @MArturoSav @bisciamella @attipensa @ArturoParco @MovTorm @Memix1968 @MovArturoAN @MovArturo5Terre @ItaloCalcagni… -