Chi è Tommaso Zorzi? Età, padre, fidanzato, libro, Riccanza e Instagram

Chi è Tommaso Zorzi: dall'età, al padre, al fidanzato, al suo libro, alla partecipazione a Riccanza, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Tommaso Zorzi
Nome e Cognome: Tommaso Zorzi
Data di nascita: 2 aprile 1995
Luogo di Nascita: Milano
Età: 25 anni
Altezza: 1,90 m
Peso: 75 kg
Segno zodiacale: Ariete
Professione: influencer
fidanzato: Tommaso è attualmente single
Figli: Tommaso non ha figli
Tatuaggi: Zorzi ha diversi tatuaggi

L'articolo proviene da Novella 2000.

