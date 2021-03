Chi è Tecla Insolia, vita privata e carriera: tutto sulla giovane cantante e attrice italiana (Di sabato 6 marzo 2021) Questa sera, 6 Marzo 2021, Tecla Insolia torna sul palco del Festival di Sanremo. La ragazza l’anno scorso arrivò seconda tra le Nuove Proposte. Stasera Tecla scenderà quelle scale per presentare sul famoso palco dell’Ariston il film “La bambina che non voleva cantare”. La pellicola andrà in onda su Rai 1 mercoledì 10 Marzo 2021. La cantante interpreta la protagonista del film, ovvero Nada. In attesa di vederla al fianco di Amadeus, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Tecla è il suo vero nome? Quanti anni ha? È fidanzata? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è Tecla Insolia? La ... Leggi su urbanpost (Di sabato 6 marzo 2021) Questa sera, 6 Marzo 2021,torna sul palco del Festival di Sanremo. La ragazza l’anno scorso arrivò seconda tra le Nuove Proposte. Staserascenderà quelle scale per presentare sul famoso palco dell’Ariston il film “La bambina che non voleva cantare”. La pellicola andrà in onda su Rai 1 mercoledì 10 Marzo 2021. Lainterpreta la protagonista del film, ovvero Nada. In attesa di vederla al fianco di Amadeus, scopriamo qualcosa in piùsuae pubblica.è il suo vero nome? Quanti anni ha? È fidanzata? Com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è? La ...

