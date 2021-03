Chi è Tecla Insolia, dalle Nuove Proposte di Sanremo al film su Nada: il ritorno all’Ariston da attrice (Di sabato 6 marzo 2021) Non è solo una giovanissima attrice ma anche una cantante: Tecla Insolia è stata la vincitrice di Sanremo Young 2019, il talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici proprio dal palco dell’Ariston palco dell’Ariston, ed è stata in gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2020, arrivando seconda col suo brano 8 marzo. Palco su cui è tornata sabato 6 marzo per la finale dell’edizione numero 71 del Festival, per presentare il suo nuovo film tv, La Bambina che non Voleva Cantare, basato sull’autobiografia di Nada Malanima. Classe 2004, nata a Varese ma cresciuta a Piombino, Tecla Insolia ha studiato canto sin da bambina, per poi appassionarsi alla recitazione, frequentando l’Accademia di Arti e ... Leggi su optimagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Non è solo una giovanissimama anche una cantante:è stata la vincitrice diYoung 2019, il talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici proprio dal palco dell’Ariston palco dell’Ariston, ed è stata in gara tra le2020, arrivando seconda col suo brano 8 marzo. Palco su cui è tornata sabato 6 marzo per la finale dell’edizione numero 71 del Festival, per presentare il suo nuovotv, La Bambina che non Voleva Cantare, basato sull’autobiografia diMalanima. Classe 2004, nata a Varese ma cresciuta a Piombino,ha studiato canto sin da bambina, per poi appassionarsi alla recitazione, frequentando l’Accademia di Arti e ...

