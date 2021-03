Chi è Jacqueline Luna di Giacomo Fidanzata Ultimo: Età Figlia Heather Parisi (Di sabato 6 marzo 2021) Jacqueline Luna di Giacomo è una giovane ragazza di origini romane, famosa per essere la Figlia di Heather Parisi, icona della televisione italiana ed americana degli anni 70, nonché ex giudice di Amici, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi. In questi giorni la giovane è protagonista delle cronache rosa, Jacqueline Luna di Giacomo infatti è la nuova Fidanzata del cantante Ultimo. Chi è Jacqueline Luna di Giacomo Nome: Jacqueline Luna di Giacomo Data di nascita: 10 Marzo 2000 Età: 20 Ann Segno zodiacale: Pesci Professione: Influencer Luogo di nascita: Roma Altezza: Informazione ... Leggi su chiecosa (Di sabato 6 marzo 2021)diè una giovane ragazza di origini romane, famosa per essere ladi, icona della televisione italiana ed americana degli anni 70, nonché ex giudice di Amici, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi. In questi giorni la giovane è protagonista delle cronache rosa,diinfatti è la nuovadel cantante. Chi èdiNome:diData di nascita: 10 Marzo 2000 Età: 20 Ann Segno zodiacale: Pesci Professione: Influencer Luogo di nascita: Roma Altezza: Informazione ...

