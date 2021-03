Chi è Dardust | il compositore dietro i successi della musica italiana

(Di sabato 6 marzo 2021) Pianista,, produttore discografico e musicista, Dario Faini – noto anche con lo pseudonimo di– nasce ad Ascoli Piceno il 17 marzo 1976. Tra gli autori più richiestifirma molti deipiù apprezzati degli ultimi tempi. ‘Esploso’ con Soldi di Mahmood – al festival di Sanremo 2019 – Faini si ‘nasconde’gran parte dei brani presentati al festival nella sua 71esima edizione.chi è Dario Faini,e musicistagrandi‘Onnipresente’ sul palco dell’Ariston,firma ben cinque dei testi in gara a Sanremo 2021: sono suoi Voce di Madame, La genesi del tuo colore di ...

A vincere il 71esimo Festival di Sanremo sono i Maneskin. L'ex gruppo di X Factor si è aggiudicato il prestigioso e ambito Leone d'oro ligure.