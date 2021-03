“Che trasformazione!” A ‘Paso adelante’ aveva fatto innamorare tutte Che fine ha fatto e come è diventato Robert

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 6 marzo 2021) Miguel Angel Munoz Blanco, classe 1983 è un attore e cantante spagnolo, noto per aver vestito i panni dinella serie tv spagnola, in Italia viene trasmessa su Italia 1 e su SKY Vivo, con gli episodi divisi in due parti (in Francia e in Germania). La serie è incentrata sulle storie di alcuni ragazzi che frequentano la più famosa e importante scuola di ballo e recitazione di Madrid. Miguel Ángel Muñoz Blanco vestiva i panni dio Arenales, il settimo figlio di una famiglia agiata. I suoi genitori sono stati poco affettuosi e comprensivi nei suoi confronti e, a causa di questa situazione, Rober tenta di richiamare l’attenzione su di sé in qualunque modo. È un seduttore ed un impulsivo e vuole essere sempre al centro della scena.Dietro l’arroganza manifestata, si ...