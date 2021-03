Cassano, ancora bordate su Lukaku: “Non ha tecnica! Ecco chi gli preferisco” (Di sabato 6 marzo 2021) Antonio Cassano sul canale Twitch di Christian Vieri non ha risparmiato a Lukaku delle critiche molto pungenti Antonio Cassano si è sempre contraddistinto per la sua schiettezza nel dire le cose che pensa e tante volte ne ha pagato le conseguenze. Il barese sul canale Twitch di Christian Vieri, la BoboTv, ha di nuovo commentato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 marzo 2021) Antoniosul canale Twitch di Christian Vieri non ha risparmiato adelle critiche molto pungenti Antoniosi è sempre contraddistinto per la sua schiettezza nel dire le cose che pensa e tante volte ne ha pagato le conseguenze. Il barese sul canale Twitch di Christian Vieri, la BoboTv, ha di nuovo commentato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? Ancora critiche per #Lukaku da parte di #Cassano Che ne pensate? #SerieA #Inter - rep_bari : Ospedale Covid in Fiera a Bari, l'apertura slitta ancora e c'è un'altra inchiesta sui costi lievitati [di Antonello… - rep_bari : Ospedale Covid in Fiera, l'apertura slitta ancora e c'è un'altra inchiesta [di Antonello Cassano] [aggiornamento de… - Pupo051 : Zio porco Cassano che merda! Rosica ancora dai tempi di stramaccioni. Io tifo x l'Inter..ma vaffanculo va merda. - CassanoLiveIt : #Cassano Covid: 1.261 nuovi casi e 29 decessi. Tasso di positività dei tamponi ancora sopra il 10% -