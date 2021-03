Casal Palocco | rissa tra ragazze al centro commerciale | volano calci e pugni GUARDA IL

(Di sabato 6 marzo 2021)tra alcune ragazz e:, capelli tirati; il tutto davanti ad un impressionante numero di ragazzi eche non sono intervenuti per fermare quanto accadeva. È ...

Advertising

leggoit : Casal Palocco, rissa tra ragazze al centro commerciale: volano calci e pugni. - caterita2008 : @semplici8 @Voormas @alepaolux @ernoirsfina_ @Lukazzu @deb8479eaeef410 @paolinab @NOprisonersEVER @JessRab94943151… - ismaele_77 : dice che l' UEFA ha preso sede a laurentina-casal palocco, era indecisa con casalotti-boccea e casilina. ER RACCORD… - Gianskrt : GLI AC-DC DI CASAL PALOCCO - danielelozzi : @Er_Canaro Roma Sud, tra Acilia-Casal Palocco e Axa -

Ultime Notizie dalla rete : Casal Palocco

Leggo.it

Rissa atra alcune ragazz e: calci, pugni, capelli tirati; il tutto davanti ad un impressionante numero di ragazzi e ragazze che non sono intervenuti per fermare quanto accadeva. È successo ...Una vera e propria rissa si è scatenata questo sabato pomerigigo al centro commerciale Le Terrazze diRissa a Casal Palocco tra alcune ragazze: calci, pugni, capelli tirati; il tutto davanti ad un impressionante numero di ragazzi e ragazze che non sono intervenuti per fermare quanto ...Ricordi, incroci familiari ma anche tensioni e delusioni nei trascorsi in giallorosso. E non saranno gli unici volti già ...