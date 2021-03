Carabiniere ucciso, chiesto l’ergastolo per i due giovani americani (Di sabato 6 marzo 2021) Ergastolo. Massimo della pena prevista per i due giovani statunitensi sotto processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Il pm Maria Sabina Calabretta al termine di oltre 4 ore di requisitoria davanti ai giudici della corte d'assise di Roma ricostruisce quanto avvenuto la notte tra il 25 ed il 26 luglio 2019 e non concede alcuna attenuante. Gli imputati, Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth, restano fermi ai loro posti, guardati a vista dagli agenti della penitenziaria, quasi chini verso le interpreti che riferiscono i diversi passaggi dell'intervento del sostituto procuratore che accanto all'aggiunto Nunzia D'Elia rappresenta la pubblica accusa. I due ragazzi hanno i capelli tagliati corti ai lati, camicie nere, pantaloni beige. Sembrano studenti qualunque. Le parole del magistrato però distribuiscono ruoli e ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 6 marzo 2021) Ergastolo. Massimo della pena prevista per i duestatunitensi sotto processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Il pm Maria Sabina Calabretta al termine di oltre 4 ore di requisitoria davanti ai giudici della corte d'assise di Roma ricostruisce quanto avvenuto la notte tra il 25 ed il 26 luglio 2019 e non concede alcuna attenuante. Gli imputati, Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth, restano fermi ai loro posti, guardati a vista dagli agenti della penitenziaria, quasi chini verso le interpreti che riferiscono i diversi passaggi dell'intervento del sostituto procuratore che accanto all'aggiunto Nunzia D'Elia rappresenta la pubblica accusa. I due ragazzi hanno i capelli tagliati corti ai lati, camicie nere, pantaloni beige. Sembrano studenti qualunque. Le parole del magistrato però distribuiscono ruoli e ...

