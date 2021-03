Caputo: “Oggi scriverei “vacciniamoci tutti”: è la soluzione giusta” (Di sabato 6 marzo 2021) Un anno fa Caputo mostrava un cartello con sopra scritto “Andrà tutto bene”. “Oggi scriverei “vacciniamoci tutti” Questo pomeriggio scendono in campo per il 26° turno della Serie A Udinese-Sassuolo. I neroverdi partono con i favori del pronostico, grazie al bomber ritrovato Ciccio Caputo, che nelle ultime settimane è andato sempre o quasi a segno. Esattamente un anno fa, il 9 marzo 2020, l’attaccante neroverde si rendeva protagonista con il cartello “Andrà tutto bene, restate a casa”, dopo la rete segnata al Brescia. Erano i primi giorni della pandemia in Italia, e pochi giorni dopo fu annunciato il lockdown Nazionale. Un anno dopo, poco è cambiato, l’epidemia è ancora forte e l’Italia si appresta ad affrontare la terza ondata. Caputo è stato intervistato dai ... Leggi su zon (Di sabato 6 marzo 2021) Un anno famostrava un cartello con sopra scritto “Andrà tutto bene”. “” Questo pomeriggio scendono in campo per il 26° turno della Serie A Udinese-Sassuolo. I neroverdi partono con i favori del pronostico, grazie al bomber ritrovato Ciccio, che nelle ultime settimane è andato sempre o quasi a segno. Esattamente un anno fa, il 9 marzo 2020, l’attaccante neroverde si rendeva protagonista con il cartello “Andrà tutto bene, restate a casa”, dopo la rete segnata al Brescia. Erano i primi giorni della pandemia in Italia, e pochi giorni dopo fu annunciato il lockdown Nazionale. Un anno dopo, poco è cambiato, l’epidemia è ancora forte e l’Italia si appresta ad affrontare la terza ondata.è stato intervistato dai ...

Advertising

zazoomblog : Caputo: “Un anno fa dicevo ‘Restate a casa’. Oggi direi ‘Vacciniamoci tutti” - #Caputo: #dicevo #‘Restate #casa’. - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Non è andato tutto bene. Il 9 del Sassuolo Caputo: 'Oggi scriverei: 'Vacciniamoci tutti'' - _enz29 : RT @TuttoMercatoWeb: Non è andato tutto bene. Il 9 del Sassuolo Caputo: 'Oggi scriverei: 'Vacciniamoci tutti'' - napolista : Ciccio Caputo: «Ci mancano i tifosi, persino gli insulti. Ma viene prima la salute, non è ancora tempo di riaprire»… - TuttoMercatoWeb : Non è andato tutto bene. Il 9 del Sassuolo Caputo: 'Oggi scriverei: 'Vacciniamoci tutti'' -