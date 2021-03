Caos qualificazioni Qatar 2022 | il Sudamerica rinvia le partite

(Di sabato 6 marzo 2021) E’per quanto riguarda le. Nel dettaglio la federazione calcisticana ha sospeso leeliminatorie per il mondiale previste per fine marzo, esattamente 25 e 30 marzo. La scelta è nata dall’impossibilità da parte delle Nazionali di aver in tempo i calciatori, il motivo riguarda la difficoltà agli spostamenti a causa del Coronavirus. Un altro problema riguarda la volontà delle squadre di non lasciare partire i calciatori in un momento chiave della stagione, ma soprattutto con il rischio di andare incontro all’infezione. Il caso era stato aperto già da tempo dall’allenatore del Liverpool Klopp, successivamente accompagnato anche da Ancelotti, Bielsa e Pochettino. Tanti dubbi sul recupero dellesospese. El Consejo ...

Il consiglio della Conmebol, la federazione calcistica sudamericana, ha deciso di sospendere le partite eliminatorie per il Mondiale di Qatar 2022 previste per questo mese (due turni, 25 e 30 marzo). ...Altro argomento del giorno riguarda il ( cosiddetto)vaccini. Prenotati, non consegnati, ... con qualche ombra e molta luce, è arrivata ad insediarsi al secondo posto nelledi ...Saltano le due giornate previste per il 25 e 30 di questo mese per l'impossibilità delle nazionali di avere in tempo utile i giocatori. Dietro la scelta della Conmebol c'è la pandemia, ma anche i no d ...