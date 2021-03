Caos al Nuovo Salario, uno sparo di pistola e i residenti entrano nel panico: ecco cos’è successo (Di sabato 6 marzo 2021) Tanta paura per i residenti del Nuovo Salario che si sono trovati ad assistere ad un’inseguimento da ‘film’. Tutto parte da un colpo di pistola in via Chiusa, nei pressi dello scalo ferroviario. Ma cos’è successo? Un writer stava imbrattando con le bombolette spray un treno quando, improvvisamente, è stato scoperto dalla Polizia Ferroviaria. A quel punto il ragazzo è scappato molto velocemente: come atto intimidatorio i poliziotti hanno sparato un colpo di pistola e il ragazzo si è fermato. Nello stesso tempo, però, i residenti hanno visto tre pattuglie dei Carabinieri passare in strada al altissima velocità: questo però per un’altra operazione nello stesso luogo allo stesso orario. Insomma, alla fine tanta paura per nulla: i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) Tanta paura per idelche si sono trovati ad assistere ad un’inseguimento da ‘film’. Tutto parte da un colpo diin via Chiusa, nei pressi dello scalo ferroviario. Ma? Un writer stava imbrattando con le bombolette spray un treno quando, improvvisamente, è stato scoperto dalla Polizia Ferroviaria. A quel punto il ragazzo è scappato molto velocemente: come atto intimidatorio i poliziotti hanno sparato un colpo die il ragazzo si è fermato. Nello stesso tempo, però, ihanno visto tre pattuglie dei Carabinieri passare in strada al altissima velocità: questo però per un’altra operazione nello stesso luogo allo stesso orario. Insomma, alla fine tanta paura per nulla: i ...

