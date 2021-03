“Canto per i tuoi sogni”. Sanremo 2021, Ermal Meta e la telefonata da brividi: il retroscena prima dell’esibizione (Di sabato 6 marzo 2021) Ermal Meta è uno dei grandi protagonisti di Sanremo 2021. Anche al termine della quarta serata della kermesse musicale più famosa in Italia ha ottenuto il primo posto nella classifica generale. Quindi, ci sono sicuramente altissime probabilità per lui di vincere il Festival di Amadeus, anche se dovrà battersi con colleghi molto agguerriti, i quali daranno il massimo nella puntata conclusiva di sabato 6 marzo. Ma l’artista originario dell’Albania ha anche un lato estremamente umano. Non è amato dai suoi fan solamente per la sua voce cristallina, ma anche per un carattere molto buono e generoso. E nelle scorse ore ha raccontato sui social un retroscena commovente, che ha colpito tutti. prima dell’esibizione sul palco dell’Ariston è infatti avvenuta una ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 marzo 2021)è uno dei grandi protagonisti di. Anche al termine della quarta serata della kermesse musicale più famosa in Italia ha ottenuto il primo posto nella classifica generale. Quindi, ci sono sicuramente altissime probabilità per lui di vincere il Festival di Amadeus, anche se dovrà battersi con colleghi molto agguerriti, i quali daranno il massimo nella puntata conclusiva di sabato 6 marzo. Ma l’artista originario dell’Albania ha anche un lato estremamente umano. Non è amato dai suoi fan solamente per la sua voce cristallina, ma anche per un carattere molto buono e generoso. E nelle scorse ore ha raccontato sui social uncommovente, che ha colpito tutti.sul palco dell’Ariston è infatti avvenuta una ...

MetaErmal : “Pronto zio Ermal, stasera ti vedrò cantare?” “No amore, anche stasera canto tardissimo e tu a quell’ora starai già… - Benji_Mascolo : P.s. per chi lo chiedesse, in Tv non canto in playback ?? - RaiNews : #Sanremo2021 'Vengo da un quartiere di periferia di Roma, una borgata, un quartiere difficile. Non avevamo l'acqua… - Gio_Ferrante3 : RT @pierspollon: Ne ho sentite solo 4 in totale ma per me ha già vinto folcast scopriti. Anche se quando arriva al ritornello sembra mastic… - iocazzoneso : RT @MetaErmal: “Pronto zio Ermal, stasera ti vedrò cantare?” “No amore, anche stasera canto tardissimo e tu a quell’ora starai già dormendo… -