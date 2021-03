Candiani accusato di razzismo. Gasparri le prova tutte per salvarlo. Il leghista è indagato per un post contro i migranti. Ma il senatore FI vuole mandare il caso alla Consulta (Di sabato 6 marzo 2021) Palazzo Madama pronto a salvare il senatore leghista Stefano Candiani da un processo con la pesante accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di istigazione razziale, etnica e religiosi. La Procura di Catania voleva archiviare la vicenda, ma il gip Giuseppina Montuori ha ritenuto più che provato il reato contestato all’esponente del Carroccio, commesso tramite i social network, e ha chiesto sia per lui che per l’assessore comunale catanese Fabio Cantarella la formulazione dell’imputazione coatta, obbligando così gli inquirenti a chiedere i rinvii a giudizio. Sulla vicenda è però ora intervenuta la Giunta delle elezioni e delle immunità di Palazzo Madama e il presidente Maurizio Gasparri, per concedere l’immunità al parlamentare del Carroccio, si è detto deciso a far intervenire la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Palazzo Madama pronto a salvare ilStefanoda un processo con la pesante accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di istigazione razziale, etnica e religiosi. La Procura di Catania voleva archiviare la vicenda, ma il gip Giuseppina Montuori ha ritenuto più cheto il reato contestato all’esponente del Carroccio, commesso tramite i social network, e ha chiesto sia per lui che per l’assessore comunale catanese Fabio Cantarella la formulazione dell’imputazione coatta, obbligando così gli inquirenti a chiedere i rinvii a giudizio. Sulla vicenda è però ora intervenuta la Giunta delle elezioni e delle immunità di Palazzo Madama e il presidente Maurizio, per concedere l’immunità al parlamentare del Carroccio, si è detto deciso a far intervenire la ...

alexxan45800920 : @LegaSalvini @agorarai Imputazione coatta per il senatore della Lega Candiani: accusato di istigazione a delinquere… - alexxan45800920 : @RTaverBella @CandianiStefano Imputazione coatta per il senatore della Lega Candiani: accusato di istigazione a del… - alexxan45800920 : @LegaSalvini @agorarai Imputazione coatta per il senatore della Lega Candiani: accusato di istigazione a delinquere… - alexxan45800920 : @CandianiStefano Imputazione coatta per il senatore della Lega Candiani: accusato di istigazione a delinquere per m… - alexxan45800920 : @CandianiStefano Imputazione coatta per il senatore della Lega Candiani: accusato di istigazione a delinquere per m… -