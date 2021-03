Campania zona rossa: regole, cosa si può fare e cosa cambia (Di sabato 6 marzo 2021) La Campania passa da lunedì 8 marzo in zona rossa, la fascia più alta di rischio Coronavirus, con una stretta sulle regole da rispettare che di fatto porta la regione in una situazione di semi lockdown. L’obiettivo è sempre quello di contrastare la diffusione del Covid e delle sue varianti. Ecco cosa si può fare e cosa cambia su spostamenti, scuola, bar, ristoranti e negozi. – Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. – A scuola, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Lapassa da lunedì 8 marzo in, la fascia più alta di rischio Coronavirus, con una stretta sulleda rispettare che di fatto porta la regione in una situazione di semi lockdown. L’obiettivo è sempre quello di contrastare la diffusione del Covid e delle sue varianti. Eccosi puòsu spostamenti, scuola, bar, ristoranti e negozi. – Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. – A scuola, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - repubblica : ?? Covid, la Lombardia evita la zona rossa, a differenza della Campania. Veneto e Friuli arancioni, Lazio e Liguria… - frances61805238 : RT @nicopastis: Spendete 30 secondi per leggere , Fiocco ha bisogno il prima possibile di una trasfusione se avete un gatto dagli 1 agli 8… - ErnestoRocco1 : Zona Rossa, incontro col Prefetto di #Salerno: 'severità e visibilità dei controlli' #Campania #ZonaRossa… -