Campania in zona rossa, ecco cosa è vietato da lunedì 8 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) Campania in zona rossa da lunedì 8 marzo. La decisione è stata presa perché troppi sono i contagi giornalieri. ecco cosa è possibile fare e cosa, invece, è vietato. Campania in zona rossa La Campania sarà zona rossa da lunedì 8 marzo 2021. La decisione era data per certa da giorni, e ieri i numeri del monitoraggio settimanale condotto dall’Istituto superiore di Sanità col ministero della Salute hanno confermato quanto era nell’aria. Infatti, la situazione epidemiologica nella regione è in progressivo aggravamento. In particolare preoccupa il numero di positivi attivi e quello degli infetti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021)inda. La decisione è stata presa perché troppi sono i contagi giornalieri.è possibile fare e, invece, èinLasaràda2021. La decisione era data per certa da giorni, e ieri i numeri del monitoraggio settimanale condotto dall’Istituto superiore di Sanità col ministero della Salute hanno confermato quanto era nell’aria. Infatti, la situazione epidemiologica nella regione è in progressivo aggravamento. In particolare preoccupa il numero di positivi attivi e quello degli infetti ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - repubblica : ?? Covid, la Lombardia evita la zona rossa, a differenza della Campania. Veneto e Friuli arancioni, Lazio e Liguria… - buonomob76 : @riktroiani @michelerizzi3 Questo il bollettino della Campania il buon De Luca chiede la zona rossa ospedali pieni… - ramveggie : Papa Francesco a Baghdad | Solo Campania passa in zona rossa | Sul dark web vaccini in vendita -