Campagna vaccini, caos Lombardia Niente sms per gli appuntamenti (Di sabato 6 marzo 2021) Scoppia il caos in Lombardia per la prenotazione dei vaccini. Dopo aver fatto richiesta sul portale regionale, a molti non arriva il messaggio di conferma con i dettagli dell’appuntamento Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 6 marzo 2021) Scoppia ilinper la prenotazione dei. Dopo aver fatto richiesta sul portale regionale, a molti non arriva il messaggio di conferma con i dettagli dell’appuntamento Segui su affaritaliani.it

Advertising

eziomauro : Vaccini: campagna porta a porta e ordini di priorità uguali in tutte le Regioni | Rep - UniPadova : Inizia la campagna vaccinale anti Covid19 per il personale #Unipd, prevista dal piano nazionale e autorizzata da… - Borderline_24 : #Covid, i #Medici alla Regione Puglia: 'Potenziare #118 durante campagna vaccinale' - libellula58 : RT @Antiogu60: Ma.. la Moratti, il Bertolaso.. Competenti.. Che fanno?? Niente Vaccini.. Conte non è più presidente... Con chi possono pren… - sostengo5 : RT @Antiogu60: Ma.. la Moratti, il Bertolaso.. Competenti.. Che fanno?? Niente Vaccini.. Conte non è più presidente... Con chi possono pren… -