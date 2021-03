(Di sabato 6 marzo 2021) Palermo, 6 mar. (Adnkronos) – Dala città dinon avrà più la via Calogero. La Prefettura ha autorizzato con un provvedimento la ridenominazione del tratto stradale compreso dall’innesto dello svincolo San Cataldo del vecchio tratto SS640 fino ad arrivare al successivo incrocio della SP 40 direzione San Cataldo-Serradifalco. La decisione era stata presa a settembre dGiunta guidata dal sindaco Roberto Gambino. “Abbiamo voluto rimettere le cose ciascuna al proprio posto – aveva detto il primo cittadino – anche i nomi delle strade. Una delle vie principali della zona industriale nissena non sarà più via Calogeroinopinatamente intestata al nonno dell’ex presidente di Sicindustria Antonellocondannato a 14 anni in primo grado. Io e la mia ...

Advertising

TV7Benevento : Caltanissetta: stop alla via Montante, da oggi si chiamerà via Adriano Olivetti... -

Ultime Notizie dalla rete : Caltanissetta stop

OlbiaNotizie

Loalle lezioni riguarda Caccamo, San Cipirello e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo; ... nel Catanese; Montedoro, Riesi e Villalba, in provincia di. Ad un anno esatto dalla ...Loalle lezioni riguarderà: Caccamo, San Cipirello e San Giuseppe Jato (in questi due ultimi ... nel Catanese; Montedoro, Riesi e Villalba, in provincia di. La valutazione sulla ...Palermo, 6 mar. (Adnkronos) – Da oggi la città di Caltanissetta non avrà più la via Calogero Montante. La Prefettura ha autorizzato con un provvedimento la ridenominazione del tratto stradale compreso ...Negli ospedali i ricoverati sono 790, 4 in meno rispetto ieri, quelli in terapia intensiva sono 120, 2 in più rispetto a ieri.