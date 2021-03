Calciomercato Napoli – Sirene inglesi per Kalidou Koulibaly (Di sabato 6 marzo 2021) Jurgen Klopp non nasconde la sua stima verso Kalidou Koulibaly. Il centrale azzurro Koulibaly, è da tempo nel mirino del manager del Liverpool che ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 6 marzo 2021) Jurgen Klopp non nasconde la sua stima verso. Il centrale azzurro, è da tempo nel mirino del manager del Liverpool che ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Diego31883 : RT @cmdotcom: #Napoli, alta tensione: #Insigne chiede scusa, ma lo spogliatoio ribolle. #Gattuso non può sbagliare col #Bologna https://t.c… - MarSte92__ : RT @cmdotcom: #Napoli, alta tensione: #Insigne chiede scusa, ma lo spogliatoio ribolle. #Gattuso non può sbagliare col #Bologna https://t.c… - cmdotcom : #Napoli, alta tensione: #Insigne chiede scusa, ma lo spogliatoio ribolle. #Gattuso non può sbagliare col #Bologna… - sportli26181512 : Napoli, alta tensione: Insigne chiede scusa, ma lo spogliatoio ribolle. Gattuso non può sbagliare col Bologna: Il c… - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Gazzetta annuncia: 'Zaccagni lascia il Verona: a giugno sarà addio, c'è il Napoli nel mirino' -