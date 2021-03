Calciomercato Napoli, Boga non convince il Sassuolo: opportunità per gli azzurri di piazzare il colpaccio? (Di sabato 6 marzo 2021) Le prestazioni di Jeremie Boga iniziano a preoccupare i suoi tanti estimatori in giro per l’Italia. Il francese, risultato in tante occasioni il più determinante del Sassuolo la scorsa stagione, non è riuscito a ripetersi in quella attuale. Uno scenario inaspettato per l’ex Chelsea ma che potrebbe aprire grandi possibilità a chi vorrà ancora puntare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Le prestazioni di Jeremieiniziano a preoccupare i suoi tanti estimatori in giro per l’Italia. Il francese, risultato in tante occasioni il più determinante della scorsa stagione, non è riuscito a ripetersi in quella attuale. Uno scenario inaspettato per l’ex Chelsea ma che potrebbe aprire grandi possibilità a chi vorrà ancora puntare L'articolo

Advertising

sportli26181512 : Napoli, tre club su Lozano: Ci sono tre club su Hirving Lozano. Come scrivono in Spagna,... - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Napoli, alta tensione: #Insigne chiede scusa, ma lo spogliatoio ribolle. #Gattuso non può sbagliare col #Bologna https://t.c… - titty_napoli : RT @calciomercatoit: ???? #Milan, c'è un fondo interessato all'acquisto della società: il comunicato ufficiale - _SiGonfiaLaRete : #Zaccagni-#Napoli, discussione aperta con il #Verona. Dettagli e cifre: - notiziasportiva : #Calciomercato, il Bayern sembra aver individuato nel difensore partenopeo il profilo ideale per sostituire Alaba -