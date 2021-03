Calcio: Serie B, i risultati della 27esima giornata (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – I risultati della 27esima giornata di Serie B: Cosenza-Frosinone 1-2; Cremonese-Salernitana 0-1; Entella-Ascoli 0-0; Pescara-Spal 0-1; Pisa-Reggina 0-0; Venezia-Brescia 0-1; Monza-Pordenone 2-0; Empoli-Cittadella (domani, ore 15); Reggiana-Lecce (domani, ore 21); Chievo-Vicenza (lunedì 8, ore 21). L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – IdiB: Cosenza-Frosinone 1-2; Cremonese-Salernitana 0-1; Entella-Ascoli 0-0; Pescara-Spal 0-1; Pisa-Reggina 0-0; Venezia-Brescia 0-1; Monza-Pordenone 2-0; Empoli-Citta(domani, ore 15); Reggiana-Lecce (domani, ore 21); Chievo-Vicenza (lunedì 8, ore 21). L'articoloWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Llorente - Pereyra, due lampi di Udinese per stendere il Sassuolo A breve il servizio completo Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie 6 marzo 2021

Calcio, serie A: Udinese - Sassuolo 2 - 0 19.55 Calcio, serie A: Udinese - Sassuolo 2 - 0 Alla Dacia Arena l'Udinese batte 2 - 0 il Sassuolo e conquista tre punti d'oro. Dopo una breve fase di studio è Stryger Larsen a rendersi pericoloso al 25'...

Serie A, 26ª giornata: probabili formazioni e orari tv QUOTIDIANO.NET Calcio: Serie A, Udinese – Sassuolo 2-0 L’Udinese batte 2-0 il Sassuolo e tiene alta la guardia fino alla fine senza soffrire l’attacco da 40 gol stagionali di De Zerbi. L’Udinese sale a quota 32 punti in classifica e si lascia forse ...

Lecce, le rivali stavolta non steccano. Cade il Venezia, poi solo vittorie Il sabato di Serie B ha dato indicazioni non proprio positive per i giallorosse, che però devono pensare innanzitutto a sbloccarsi. Il Lecce è pienamente concentrato sulla difficile sfida di domani a ...

