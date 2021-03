Calcio | Serie A | Udinese-Sassuolo 2-0**

Advertising

Gazzetta_it : Gianni #Agnelli, i 100 anni dell’Avvocato king of Italy @SW_SportWeek - tuttosport : Forza #Fagioli, scaldati: #JuveLazio può essere la tua partita ??? - Gazzetta_it : Capitan #Insigne: scuse fatte, ora deve trascinare il #Napoli nella volata Champions - Gazzetta_it : #SerieB, la #Salernitana rincorre: pari #EntellaAscoli. Vincono #Spal, #Frosinone, #Brescia, #Monza e #Frosinone… - Angelredblack1 : RT @Gazzetta_it: Il #Milan è un Diavolo da trasferta. In Europa meglio solo lo #United -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie

QUOTIDIANO.NET

GENOVA - Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico del Genoa Davide Ballardini per la trasferta di domani (ore 12.30) in casa della Roma . Della spedizione verso l'Olimpico, però, non faranno parte ...Due settimane dopo l'ultima volta, il Torino torna in campo. Duramente colpita dal Covid - 19, la formazione di Davide Nicola affronterà il Crotone in una delicata sfida salvezza. Ancora diverse ...Torino, 6 mar. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juventus e Lazio, in campo alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.Lo spagnolo, che non segnava da 15 mesi, la sblocca nel finale del primo tempo. In pieno recupero la chiude l'argentino ...