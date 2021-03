Calcio | Serie A | Juventus-Lazio 3-1**

(Di sabato 6 marzo 2021) Torino, 6 mar. – (Adnkronos) – Lasconfigge 3-1 lanell’anticipo serale del sabato della 26esima giornata diA. Al vantaggio biancoceleste con Correa al 14? replicano Rabiot al 39? e Morata autore di una doppietta al 57? e al 60? su rigore. In classifica i bianconeri sono terzi con 52 punti, uno in meno del Milan e sette in meno dell’Inter, mentre i capitolini sono settimi a quota 43. L'articolo CalcioWeb.

Due episodi dubbi in area biancoceleste, un rigore (realizzato da Morata), una traversa scheggiata da Milinkovic: Juve - Lazio è questo e molto altro, in una serata che vede la squadra di Pirlo ...TORINO - Niente da fare per la Lazio , battuta 3 - 1 a Torino dalla Juventus nonostante l'iniziale vantaggio. Partono benissimo i biancocelesti che passano avanti già al 14' con Correa , bravo a ...Le differenti opzioni verranno al più presto analizzate". Un vantaggio per i club italiani Un vantaggio per i club italiani: i sudamericani dei club della serie A (sono 86 all'ultimo censimento, per ...Il distacco imposto dal Latina – sempre più leader del girone ed ora a +13 sui bianchi – è considerevole, ma il Savoia non vuol smettere di credere nella rimonta.