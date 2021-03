Calcio: Juventus, De Ligt non convocato, recuperano Bonucci, Arthur e Cuadrado (Di sabato 6 marzo 2021) Torino, 6 mar. – (Adnkronos) – La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Lazio in programma stasera all’Allianz Stadium. recuperano Bonucci, Arthur e Cuadrado. Gli assenti saranno cinque ovvero: De Ligt, Chiellini, Bentancur, Dybala e Frabotta squalificato. Questo l’elenco completo: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Alex Sandro, Danilo, Demiral, Bonucci, Cuadrado, Di Pardo, Dragusin, De Marino, Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Fagioli, Chiesa, Kulusevski, Peeters, Cristiano Ronaldo, Morata, Akè. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 marzo 2021) Torino, 6 mar. – (Adnkronos) – La, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Lazio in programma stasera all’Allianz Stadium.. Gli assenti saranno cinque ovvero: De, Chiellini, Bentancur, Dybala e Frabotta squalificato. Questo l’elenco completo: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Alex Sandro, Danilo, Demiral,, Di Pardo, Dragusin, De Marino,, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Fagioli, Chiesa, Kulusevski, Peeters, Cristiano Ronaldo, Morata, Akè. L'articoloWeb.

