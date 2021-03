Calcio a 5, Italia-Belgio: programma, orario, tv, streaming Qualificazioni Europei 2022 (Di domenica 7 marzo 2021) Martedì 9 marzo alle ore 19.00 (diretta RaiSport) la Nazionale Italiana di Calcio a 5 di Massimiliano Bellarte tornerà in campo per il quarto incontro delle Qualificazioni agli Europei 2022. Gli azzurri a Prato affronteranno il Belgio e l’obiettivo come al solito sarà quello di vincere. Il percorso dei nostri portacolori, fino ad ora, è stato “immacolato”: tre vittorie in altrettanti incontri, ultimo dei quali nella trasferta in Finlandia dove la Nazionale ha sconfitto per 4-2 i padroni di casa. Una prova di carattere e di qualità per gli uomini di Bellarte, desiderosi di confermarsi contro i Diavoli Rossi e di rafforzare la leadership del Gruppo 7. “Sono contento del successo, è un segnale di continuità nel processo di crescita. La partita di oggi è stata divisa in due. Il primo tempo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Martedì 9 marzo alle ore 19.00 (diretta RaiSport) la Nazionalena dia 5 di Massimiliano Bellarte tornerà in campo per il quarto incontro delleagli. Gli azzurri a Prato affronteranno ile l’obiettivo come al solito sarà quello di vincere. Il percorso dei nostri portacolori, fino ad ora, è stato “immacolato”: tre vittorie in altrettanti incontri, ultimo dei quali nella trasferta in Finlandia dove la Nazionale ha sconfitto per 4-2 i padroni di casa. Una prova di carattere e di qualità per gli uomini di Bellarte, desiderosi di confermarsi contro i Diavoli Rossi e di rafforzare la leadership del Gruppo 7. “Sono contento del successo, è un segnale di continuità nel processo di crescita. La partita di oggi è stata divisa in due. Il primo tempo ...

Sanremo 2021, diretta finale. Amadeus, un premio per Fiorello: 'Senza di te non ce l'avremmo fatta' Grazie Italia la mia seconda casa'. Ore 23.06 . La gara riprende con Willie Peyote e la sua 'Mi ... Al centrocampo Fiorello, sarebbe un bravissimo fantasista e il calcio senza fantasia non è bello. In ...

Due assist di De Paul, l'Udinese batte il Sassuolo. Primo gol per Llorente e gran difesa E' il momento dell'Udinese, alla 4vittoria in 9 gare, nelle quali ha perso solo a Roma con la squadra di Fonseca. In 10 gare, coppa Italia compresa, invece, il Sassuolo ha vinto solo a Crotone. Questo 2 - 0 marchiato Llorente e Pereyra è molto merito della verve di De Paul, autore degli assist, fa salire i friulani a - 4 dal 9° ...

Il calcio anti-covid sfonda in Italia e potrebbe essere esportato AGI - Agenzia Italia Juve-Lazio, bianconeri senza Ronaldo Juve-Lazio senza Ronaldo, almeno dall'inizio. Pessime notizie per Pirlo a poche ore dal calcio d’inizio contro la Lazio. Il portoghese - che non riposava dalla sfida di Coppa Italia ...

Chiesa volto del rilancio: "Cattivi e vogliosi, dopo Verona è scattato qualcosa" L’azzurro ha lanciato Morata per il vantaggio e non solo: “Il gruppo ha dimostrato che è coeso e sta alla grande, si vede che tutti vogliamo stare là sopra e vincere lo scudetto” ...

