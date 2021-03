Caduta Libera, il concorrente spiazza Gerry Scotti: finisce male – FOTO (Di sabato 6 marzo 2021) Gerry Scotti è stato grande protagonista nella puntata di oggi di ‘Caduta Libera’. Il noto conduttore si è emozionato insieme al campione, lasciando senza fiato anche il pubblico Una scalata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 6 marzo 2021)è stato grande protagonista nella puntata di oggi di ‘’. Il noto conduttore si è emozionato insieme al campione, lasciando senza fiato anche il pubblico Una scalata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

martxdarxk : RT @llyfrausandrain: non Gerry Scotti che ad una domanda di cucina a caduta libera dice 'questa la sanno le donne', mh what about no? - hiddlebitchy : RT @llyfrausandrain: non Gerry Scotti che ad una domanda di cucina a caduta libera dice 'questa la sanno le donne', mh what about no? - mariadmarzano : Tipico gioco dell’avversario in caduta libera....?? - Tinco_ : @SassuoloUS 2000 #passaggi per un tiro in porta andiamo #avanti..in #caduta libera - loveyourfaults : Caduta Libera è un gameshow a cui parteciperei volentieri, se solo avessi la certezza di non avere a che fare con G… -