Bundesliga, Bayern Monaco-Borussia Dortmund: probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 6 marzo 2021) Una delle sfide più interessanti di questo weekend di calcio è Bayern Monaco–Borussia Dortmund, in programma all’Allianz Arena alle 18:30. Il Bayern Monaco è prima in classifica ma a soli due punti di vantaggio dal Lipsia secondo, che alle 15:30 affronterà il Friburgo. La stagione dei bavaresi è ancora una volta di altissimo livello, con il miglior attacco d’Europa (67 gol) e ancora protagonista in Champions League. In campionato la squadra di Flick è tornato alla vittoria contro il Colonia nell’ultima giornata, dopo la sconfitta del 20 febbraio in casa dell’Eintracht Francoforte. Il Borussia Dortmund è invece quinto in classifica, a 3 punti dal quarto posto; i ragazzi di Terzic arrivano a questa sfida da quattro vittorie consecutive, di cui l’ultima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Una delle sfide più interessanti di questo weekend di calcio è, in programma all’Allianz Arena alle 18:30. Ilè prima in classifica ma a soli due punti di vantaggio dal Lipsia secondo, che alle 15:30 affronterà il Friburgo. La stagione dei bavaresi è ancora una volta di altissimo livello, con il miglior attacco d’Europa (67 gol) e ancora protagonista in Champions League. In campionato la squadra di Flick è tornato alla vittoria contro il Colonia nell’ultima giornata, dopo la sconfitta del 20 febbraio in casa dell’Eintracht Francoforte. Ilè invece quinto in classifica, a 3 punti dal quarto posto; i ragazzi di Terzic arrivano a questa sfida da quattro vittorie consecutive, di cui l’ultima ...

Sabato 7 Marzo, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Bundesliga, la massima competizione tedesca, tra Bayern Monaco Borussia Dortmund. Le due compagini si sfideranno all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. La partita si terrà a porte chiuse viste le ...

