Bugo presenta il brano in gara al Festival e il suo nuovo album (Di sabato 6 marzo 2021) In conferenza stampa Bugo presenta il suo album e su Sanremo dichiara: "Voglio semplicemente cantare, anche se con alcune imprecisioni". Sanremo 2021, Bugo: “La vicenda con Morgan mi ha messo nell’ombra” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 6 marzo 2021) In conferenza stampail suoe su Sanremo dichiara: "Voglio semplicemente cantare, anche se con alcune imprecisioni". Sanremo 2021,: “La vicenda con Morgan mi ha messo nell’ombra” su Notizie.it.

Advertising

Grisufrank : @Losca71 Anche Bugo... sarà la sua sorpresa per la finale, non si presenta a cantare!!! ?????? - RaffaellaSbre : Cinque nuovi inediti per @BugattiCristian nel suo nuovo album. Qui ce lo presenta con un commento a un Festival di… - heyfederer : Willie Peyote - Mai dire mai (la locura) Confermo il mio giudizio poi si presenta a sanremo che è l’incarnazione d… - PassarellaRock : @gianmaurizio60 Dall'intervista che ci ha concesso trasaare anche molta amarezza per come è stato accolto dai media… - PensoAnche : Nella vita vorrei avere la stessa autostima di Bugo che si presenta a Sanremo pur essendo stonato #Sanremo2021 -