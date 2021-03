Bugo | ' La vicenda Morgan ha offuscato la mia musica'

(Di sabato 6 marzo 2021) Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c'entra con lae non ho mai replicato. Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i ...

Ultime Notizie dalla rete : Bugo vicenda

E anche in questa edizione del festival, in cui l'artista partecipa in solitaria, non si fa altro che parlare del caso 'dov'è?'. Unache ha stancato il diretto interessato: 'Sono tornato ...... nel suo piccolo, l'esibizione dicon alcune dirette sui social network, Cristian sembra voglia mettere alle spalle questa. Con un lungo post rilasciato sui propri profili infatti ha ...“Penso che la mia musica sia stata offuscata quest’anno dalla vicenda dell’anno scorso”: commenta così Bugo le ripercussioni dell’ormai celebre battibecco in diretta televisiva con Morgan, che al ...E’ stufo delle domande dei giornalisti che parlano e usano la vicenda capitata più di un anno fa per screditare ... Mi dispiace che ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui, io sono qui, ...