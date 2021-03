Bugo: “Il mio Festival offuscato, è pesante” (Di sabato 6 marzo 2021) Bugo ha presentato oggi il suo nuovo album e ha parlato della sua partecipazione a Sanremo. Alla conferenza stampa eravamo presenti anche noi di YesLife Bugo, grande protagonista di questa 71esima edizione del Festival di Sanremo ha presentato oggi il suo nuovo album Bugatti Cristian, su etichetta Mescal e distribuito da Sony. Il progetto include L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 6 marzo 2021)ha presentato oggi il suo nuovo album e ha parlato della sua partecipazione a Sanremo. Alla conferenza stampa eravamo presenti anche noi di YesLife, grande protagonista di questa 71esima edizione deldi Sanremo ha presentato oggi il suo nuovo album Bugatti Cristian, su etichetta Mescal e distribuito da Sony. Il progetto include L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

StefanoGuerrera : Bugo però amore mio, funzionavi di più dietro le quinte. #Sanremo2021 - Leonard40215133 : RT @rtl1025: In diretta su RTL 102.5 @BugattiCristian ?? Ecco il motivo del mio sfogo ????? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo #Bugo https://t.… - rtl1025 : In diretta su RTL 102.5 @BugattiCristian ?? Ecco il motivo del mio sfogo ????? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo #Bugo - debrowniess : Fantasanremo 170 random king che mi mantiene in piedi il fanta 85 maneskin meglio di nulla 60 madame che fai li but… - cippiriddu : Ho aggiunto in Playlist solo 4 canzoni del Festival: - Colapesce e Dimartino - Gaia - Fulminacci - Bugo Maneskin… -