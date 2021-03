Bruno Longhi | «Napoli eviti giudizi sommari | il caso Ancelotti insegna»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 6 marzo 2021) Il giornalista Mediasetè intervenuto ad ‘Arena Maradona’, in onda su Radio Crc. Ha parlato del, invitando i tifosi a non tirare le somme troppo in fretta, visto che c’è il precedente diche dovrebbere tanto.ha detto: “Nelle ultime partite ilè tornato ad essere una squadra, per questo motivo invito la piazza partenopea ad evitarecome quelli che costarono la panchina adnella passata stagione. Ahanno detto che Carlo è bollito. Guardate che in Premier è a un punto dalla Champions con una gara da recuperare. Eppure gli avevano chiesto l’Europa League”.ha aggiunto: “Ilè ...