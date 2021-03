Bollettino Covid oggi Lombardia e Italia: i contagi coronavirus del 6 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) Milano - L'Italia nella morsa di Covid - 19 . A un anno di distanza dal primo lockdown totale il Paese si è più che mai tinto di r osso e arancione , in particolare nelle regioni settentrionali. Da ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 6 marzo 2021) Milano - L'nella morsa di- 19 . A un anno di distanza dal primo lockdown totale il Paese si è più che mai tinto di r osso e arancione , in particolare nelle regioni settentrionali. Da ...

Advertising

RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - SkyTG24 : ?? #Draghi ha nominato il Generale Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza #Covid19 al posto di Do… - Telefriuli1 : Covid in Fvg: 661 contagi e 10 (+1) decessi ??Oltre 11mila le persone in isolamento?? I dati del bollettino di oggi ??… - ManuQ24916888 : RT @FernandaVigagni: Infezioni. Malattie respiratorie, neurologiche e cardiovascolari. 2787 morti nell'Unione europea a altri 1095 negli US… - citynowit : Il nuovo report diramato dalla Cittadella -